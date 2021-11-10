Минск и Вашингтон в ближайшее время не будут обмениваться послами
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск и Вашингтон в ближайшее время не будут обмениваться послами.
"Наверное, в ближайшее время речи и не может быть об обмене послами", - сказал Макей в интервью РИА новости.
При этом он отметил, что Минск заинтересован в нормальных отношениях с США.
Как сообщалось, США не признали легитимными прошедшие в августе 2020 года в Беларуси президентские выборы. 9 августа 2021 года США расширили санкции по Беларуси. Они в частности, касаются госучреждений и ряда коммерческих компаний - всего 21 юрлицо. В список также попали 23 физлица - чиновники, силовики и бизнесмены.
Официальный Минск в ответ на "недружественные и даже агрессивные действия" отозвал согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске, численность дипмиссии было предложено сократить до 5 человек к 1 сентября.
В свою очередь по требованию властей США Генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке вынуждено было прекратить свою работу 21 октября текущего года, пишет Смартпресс.
18:46 10/11/2021
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