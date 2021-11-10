"Наверное, в ближайшее время речи и не может быть об обмене послами", - сказал Макей в интервью РИА новости.





При этом он отметил, что Минск заинтересован в нормальных отношениях с США.





Как сообщалось, США не признали легитимными прошедшие в августе 2020 года в Беларуси президентские выборы. 9 августа 2021 года США расширили санкции по Беларуси. Они в частности, касаются госучреждений и ряда коммерческих компаний - всего 21 юрлицо. В список также попали 23 физлица - чиновники, силовики и бизнесмены.





Официальный Минск в ответ на "недружественные и даже агрессивные действия" отозвал согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске, численность дипмиссии было предложено сократить до 5 человек к 1 сентября.



