Ее признали подозреваемой по 342 статье УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

“Женщина работает менеджером в общественном объединении для лиц, пострадавших от домашнего насилия. В августе и сентябре прошлого года она руководила так называемыми женскими маршами в столице. При этом сама выходила на проезжую часть, перекрывая дорожный трафик”, - говорится в сообщении МВД.





Минчанка признана подозреваемой по уголовному делу, возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. “Фигурантка проверяется на причастность к иным преступлениям протестной направленности, в том числе с использованием служебного положения”, - заявили в ведомстве, при этом фамилию Горбуновой не называя. Но догадаться. о ком речь, было не сложно.