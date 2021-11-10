Экс-руководительницу «Радиславы» Ольгу Горбунову подозревают в управлении женскими маршами
Задержанную вчера активистку в сфере женских прав и экс-главу общественной организации «Радислава» Ольгу Горбунову подозревают в управлении прошлогодними женскими маршами.
Ее признали подозреваемой по 342 статье УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».
“Женщина работает менеджером в общественном объединении для лиц, пострадавших от домашнего насилия. В августе и сентябре прошлого года она руководила так называемыми женскими маршами в столице. При этом сама выходила на проезжую часть, перекрывая дорожный трафик”, - говорится в сообщении МВД.
Минчанка признана подозреваемой по уголовному делу, возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. “Фигурантка проверяется на причастность к иным преступлениям протестной направленности, в том числе с использованием служебного положения”, - заявили в ведомстве, при этом фамилию Горбуновой не называя. Но догадаться. о ком речь, было не сложно.
Напомним, что все женские марши были исключительно мирными.
Ольга Горбунова — активистка в сфере гендерного равноправия, ранее сотрудничала с организацией «Радислава», которая помогает женщинам, пострадавшим от домашнего насилия.
"Белорусский партизан"
17:13 10/11/2021
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