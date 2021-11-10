Макей озвучил позицию Беларуси по Крыму
Позиция Беларуси по Крыму остается прежней. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал в интервью агентству «РИА Новости».
Фрагменты беседы опубликованы в Twitter-аккаунте МИД.
По словам Макея, белорусская сторона понимает в реальности, что Крым сейчас российская территория.
— Давайте исходить из этого, — сказал министр.
Этот полуостров, находящийся в северной части Черного моря, 4 ноября был упомянут Президентом Беларуси на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Александр Лукашенко в шутку посетовал, что его российский коллега Владимир Путин, находившийся в тот день в Севастополе, не пригласил с собой в Крым. Однако непризнание Крыма российским до недавнего времени было козырем Минска в переговорах в Западом. Козырь бит.
"Белорусский партизан"
16:39 10/11/2021
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