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Макей озвучил позицию Беларуси по Крыму

Позиция Беларуси по Крыму остается прежней. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал в интервью агентству «РИА Новости».


Фрагменты беседы опубликованы в Twitter-аккаунте МИД.

По словам Макея, белорусская сторона понимает в реальности, что Крым сейчас российская территория.

— Давайте исходить из этого, — сказал министр.

Этот полуостров, находящийся в северной части Черного моря, 4 ноября был упомянут Президентом Беларуси на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Александр Лукашенко в шутку посетовал, что его российский коллега Владимир Путин, находившийся в тот день в Севастополе, не пригласил с собой в Крым. Однако непризнание Крыма российским до недавнего времени было козырем Минска в переговорах в Западом. Козырь бит.
"Белорусский партизан"
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