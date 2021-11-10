



Фрагменты беседы опубликованы в Twitter-аккаунте МИД.





По словам Макея, белорусская сторона понимает в реальности, что Крым сейчас российская территория.





— Давайте исходить из этого, — сказал министр.





Этот полуостров, находящийся в северной части Черного моря, 4 ноября был упомянут Президентом Беларуси на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Александр Лукашенко в шутку посетовал, что его российский коллега Владимир Путин, находившийся в тот день в Севастополе, не пригласил с собой в Крым. Однако непризнание Крыма российским до недавнего времени было козырем Минска в переговорах в Западом. Козырь бит.