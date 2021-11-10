







Об этом рассказал в среду представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в эфире Radio Plus, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat news.





Жарина спросили о ситуации у пограничного перехода в Кузнице, где с начала недели собралась большая группа мигрантов.





По его словам, ситуация там динамичная, и мигранты поделены на группы, которые, по его мнению, будут использованы для растяжения кризиса вдоль границы.





"Мы также знаем и ожидаем очередной наплыв готовящихся в Минске групп для дальнейшего продвижения на запад. Мы ожидаем, что в ближайшие дни или часы эта группа мигрантов будет становиться все больше", - сказал Жарин.





"Мы имеем дело с обострением проблемы, с гораздо более серьезными проблемами в ближайшие дни", - добавил он.





По его словам, по оценкам польских служб, в настоящее время в Беларуси находится от 10 до 15 тысяч мигрантов, прибывших в страну через минский аэропорт в последние месяцы.





"Мы ожидаем, что одной из тактик может быть разделение этих мигрантов на разные группы с целью организации попыток массового въезда на территорию Польши в разных местах", - добавил Жарин.







