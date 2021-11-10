+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Польше ждут очередного наплыва "нелегалов" к границе

В Польше ожидают прибытия новых групп мигрантов к ее границе с Беларусью, заявляя, что сейчас они готовят к отправке из Минска.



Об этом рассказал в среду представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в эфире Radio Plus, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat news.

Жарина спросили о ситуации у пограничного перехода в Кузнице, где с начала недели собралась большая группа мигрантов.

По его словам, ситуация там динамичная, и мигранты поделены на группы, которые, по его мнению, будут использованы для растяжения кризиса вдоль границы.

"Мы также знаем и ожидаем очередной наплыв готовящихся в Минске групп для дальнейшего продвижения на запад. Мы ожидаем, что в ближайшие дни или часы эта группа мигрантов будет становиться все больше", - сказал Жарин.

"Мы имеем дело с обострением проблемы, с гораздо более серьезными проблемами в ближайшие дни", - добавил он.

По его словам, по оценкам польских служб, в настоящее время в Беларуси находится от 10 до 15 тысяч мигрантов, прибывших в страну через минский аэропорт в последние месяцы.

"Мы ожидаем, что одной из тактик может быть разделение этих мигрантов на разные группы с целью организации попыток массового въезда на территорию Польши в разных местах", - добавил Жарин.


 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]