Пока на границе только представители агитпропа





"Для объективного информирования общественности Польши и других государств о событиях на приграничных территориях Министерство информации Беларуси готово оказать содействие в приглашении сотрудников польских СМИ для работы на белорусской стороне границы", - говорится в заявлении Мининформа РБ.





Отмечается, что ведомство совместно с МИД РБ "прорабатывает вариант оперативной аккредитации и прибытия представителей ряда польских медиа"





"Вызывает возмущение сам факт запрета польской стороной на работу представителей медиа в приграничной зоне, что является грубым нарушением права журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности", - сетуют в Мининформе РБ.