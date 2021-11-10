+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Власти Беларуси намерены пустить в страну польских журналистов ради «правды с границы»

Власти Беларуси утверждают, что готовы пустить на свою часть границы польских журналистов ради объективной и всесторонней подачи информации из зоны массового пребывания беженцев.

Пока на границе только представители агитпропа

"Для объективного информирования общественности Польши и других государств о событиях на приграничных территориях Министерство информации Беларуси готово оказать содействие в приглашении сотрудников польских СМИ для работы на белорусской стороне границы", - говорится в заявлении Мининформа РБ.

Отмечается, что ведомство совместно с МИД РБ "прорабатывает вариант оперативной аккредитации и прибытия представителей ряда польских медиа"

"Вызывает возмущение сам факт запрета польской стороной на работу представителей медиа в приграничной зоне, что является грубым нарушением права журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности", - сетуют в Мининформе РБ.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]