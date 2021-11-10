ЕС может созвать экстренный саммит из-за кризиса на границе с Беларусью
В Евросоюзе обсуждается возможность созыва экстренного саммита в связи с миграционным кризисом на границе с Беларусью, но решения пока нет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель созвонилась с Владимиром Путиным в связи с кризисом на белорусско-польской границе.
Глава России, в свою очередь, предложил наладить обсуждение проблем в прямых контактах стран ЕС с Минском.
15:32 10/11/2021
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