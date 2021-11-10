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Литва заявила о готовности пограничников открыть огонь по «зеленым человечкам» на границе с Беларусью

Замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в интервью «Эхо Москвы» заявил о готовности пограничников открыть огонь, если на границе с Беларусью появятся «зеленые человечки».

Литва заявила о готовности пограничников открыть огонь по «зеленым человечкам» на границе с Беларусью

По его словам, на границе собрались сотни мигрантов с Ближнего Востока. Если они сломают ограждение, пограничники могут задержать их и отправить обратно в Беларусь, пишет Lenta.ru.

— Оружие применяется только в случае именно нападения, когда есть опасность для жизни самих же пограничных офицеров, ― подчеркнул Адоменас. ― У наших границ никакой стрельбы не было. И наши офицеры оружие не применяли.
 
На вопрос, готовы ли пограничники открыть огонь на поражение, дипломат ответил: «Если будут прорываться люди с оружием, какие-то «зеленые человечки» ― да, конечно».

Адоменас отметил, что курдские мигранты у границы не настроены агрессивно.

— Единственные агрессивные в этом случае — это белорусские пограничники и спецслужбы, которые именно грозят тем курдам, которые уже пытаются идти обратно, осознав, что они не могут пройти в Евросоюз, — тогда им угрожают оружием и заставляют опять и опять пытаться пересечь европейскую границу, ― заключил замминистра.

Ранее власти Литвы на месяц ввели режим чрезвычайного положения в приграничных районах из-за обострения миграционного кризиса.

Если кто забыл, «злеными человечками» часто называют российских силовиков в форме без знаков различия, которые действовали в Крыму в 2014 году.
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