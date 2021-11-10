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Курдистан – на пороге политической нестабильности из-за ситуации в Беларуси

Скопление мигрантов на границе Беларуси и Польши грозит внутриполитическими потрясениями в иракском Курдистане, считают эксперты.

Курдистан – на пороге политической нестабильности из-за ситуации в Беларуси
Фото из открытых источников
Курдистан намерен отправить делегацию в Беларусь и Польшу для изучения ситуации с курдскими мигрантами. Об этом сообщает агентство BasNews из Эрбиля.

Решение направить делегацию принял парламент Курдистана. Делегация должна будет подготовить подробный отчет о текущем положении мигрантов и причинах массовой миграции. Результаты расследований обсудят парламент и правительство Курдистана, после чего разработают план решения проблемы.

Кроме того, иракское правительство выделит 200 тыс. долларов на финансирование возвращения иракских мигрантов из Польши, Литвы и Беларуси на родину. Об  этом сообщает канал NRT из Сулеймании в иракском Курдистане.

Для правительства Курдистана ситуация на границе Беларуси и Польши создала серьезную проблему, объясняет историк и обозреватель зарубежной прессы Александр Фридман.

Эта тема сейчас занимает ключевое место в публикациях местных СМИ. В социальных сетях выкладывается огромное количество видео и фотографий с белорусско-польской границы.

«Многие пользователи не скрывают свое недовольство правительством Масрура Барзани, политика которого вынудила курдов отправиться в Беларусь», - пишет Александр Фридман.

Именно это заставило парламент Курдистана срочно отправить делегацию на беларусско-польскую границу.

Однако эксперт сомневается, позволит ли официальный Минск данной делегации попасть в Беларусь.

Напомним, между Курдист� �ом и Минском произошло несколько дипломатически острых моментов. Недавно в Курдистане закрыли почетное консульство Беларуси и публично спустили красно-зеленый флаг.
Thinktanks.by
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