



"Конференция в том виде, как ее задумали организаторы, является абсолютно бесплодной и бессмысленной затеей. Более того, мы рассматриваем ее как недружественный шаг в отношении Беларуси", — передает БЕЛТА слова Макея.





Также он заявил, что у Евросоюза нет никакой стратегии по белорусской тематике.





Идею провести конференцию в Вене озвучила Светлана Тихановская. Ее поддержал канцлер Австрии Александр Шаленберг. Мероприятие назначено на 22 ноября.





Насчет приглашения на конференцию представителей белорусской власти есть противоречивые сведения. Судя по всему, чиновников приглашали, однако они отказались от участия.