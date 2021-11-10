В белорусском небе замечены российские бомрадировщики. Минобороны РФ объяснило
Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 отработали взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил России и Беларуси, сообщили в пресс-службе российского Минобороны.
Фото Ваяр
Ранее в белорусском сегменте Telegram появилась информация о том, что два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России вошли в воздушное пространство Беларуси севернее Гомеля.
В пресс-службе российского оборонного ведомства пояснили, что стратегические бомбардировщики выполняли патрулирование в белорусском воздушном пространстве.
"В ходе полета самолетов отработаны вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь", - пояснили в Минобороны РФ.
Таким образом, российская авиация участвовала в проверке действий боевых расчетов, которые выполняют задачи по боевому дежурству в Единой региональной системе ПВО Союзного государства. Данная проверка проходила под общим руководством командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майора Андрея Гурцевича.
"Все поставленные задачи выполнены полностью", - подчеркнули в пресс-службе российского оборонного ведомства.
После чего добавили, что в настоящий момент Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования в России.
14:31 10/11/2021
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