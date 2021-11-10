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Ранее в белорусском сегменте Telegram появилась информация о том, что два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России вошли в воздушное пространство Беларуси севернее Гомеля.





В пресс-службе российского оборонного ведомства пояснили, что стратегические бомбардировщики выполняли патрулирование в белорусском воздушном пространстве.





"В ходе полета самолетов отработаны вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь", - пояснили в Минобороны РФ.





Таким образом, российская авиация участвовала в проверке действий боевых расчетов, которые выполняют задачи по боевому дежурству в Единой региональной системе ПВО Союзного государства. Данная проверка проходила под общим руководством командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майора Андрея Гурцевича.





"Все поставленные задачи выполнены полностью", - подчеркнули в пресс-службе российского оборонного ведомства.





После чего добавили, что в настоящий момент Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования в России.



