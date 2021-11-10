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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на кабмин ФРГ.





Напомним, что мигранты, которые осаждают польскую границу со стороны Ббеларуси, заявляют, что хотят попасть в Германию. Беженцы, которым удалось попасть в Литву и которые находятся в специальном лагере, также бунтуют с требованием пустить их в Германию.