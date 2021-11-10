Меркель попросила Путина повлиять на Беларусь
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным попросила его повлиять на Минск в связи с ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе.
Архивное фото
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на кабмин ФРГ.
Напомним, что мигранты, которые осаждают польскую границу со стороны Ббеларуси, заявляют, что хотят попасть в Германию. Беженцы, которым удалось попасть в Литву и которые находятся в специальном лагере, также бунтуют с требованием пустить их в Германию.
"Белорусский партизан"
13:54 10/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение