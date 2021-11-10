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Кризис на границе: российский политолог озвучил то, что думают в Минске и Москве

Для того, чтобы прекратить миграционный кризис на своих границах, Польша должна выстроить диалог с Беларусью и прекратить финансирование госпереворота внутри страны, считает политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что Россия может сыграть роль в этом конфликте в качестве посредника.



Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле усматривают тенденции к росту напряженности на границе Беларуси и Польши.

По словам Маркова, Россия не может остаться в стороне в данной ситуации и, вероятно, выступит в качестве посредника.

«В этих условиях Россия вместе с Германией может выступить посредником в переговорах и добиться какого-то компромиссного решения. В таком случае Беларусь должна будет остановить потоки мигрантов, но Польше необходимо будет ответить благодарностью на этот шаг, благодарностью за всю ту работу, которую делает соседнее государство, вместо хамского пренебрежения», — заявил политолог.

Марков уточнил, что благодарностью должно быть, прежде всего, прекращение властями Польши "финансирования госпереворота на территории Беларуси". Понятно, что госпереворот в Беларуси видят только самые одиозные адепты правящей власти (как в России, так и в Беларуси). Но, похоже, Марков озвучил то, что постеснялись открыто сказать и Лукашенко, и Путин - признайте итоги выборов-2020 и все успокоится. Проблема только в том, что подобным образом Западе действовал неоднократно. Но ситуация от этого только ухудшалась. 
"Белорусский партизан"
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