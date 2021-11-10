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Польша предупредила Минск, что может полностью закрыть границу. Ответа нет

Польские власти обсуждают полное закрытие границ с Беларусью, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.

Польша предупредила Минск, что может полностью закрыть границу. Ответа нет
"В дальнейших сценариях учитывается полное закрытие границы с Беларусью. Мы направляем информацию властям Беларуси о том, что такая угроза существует", - сказал Мюллер в комментарии порталу Wirtualna Polska.

По его словам, это (закрытие границ - Прим.) возможно, "если белорусские власти не прекратят свою деятельность". Также представитель польского правительства отметил, что Варшава пока не получала от Минска никакого ответа по возможным мерам.

По мнению Мюллера, белорусские пограничники и спецслужбы могут предоставить беженцам оружие, "и тогда у нас будет кризис на польско-белорусской границе".

"Один из вариантов, который мы имеем в анализе, заключается в том, что сотрудники белорусских служб, например, предоставляют одному, двум, трем людям, которые находятся в этих группах, оружие, и просто дойдет до ситуации, которая будет связана с его использованием", - опасается пресс-секретарь правительства Польши.

После этого, продолжает Петр Мюллер, последуют заявления от белорусских властей, который скажут, что абсолютно не имеют к этому никакого отношения.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Польша увеличила число солдат на границе с Беларусью, теперь - до 15 тысяч, об этом в среду сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак. Еще во вторник их было 13 тысяч, а в конце октября - чуть более 10 тысяч.

Кроме того, к границе подтянута бронетехника.
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