Польша предупредила Минск, что может полностью закрыть границу. Ответа нет
Польские власти обсуждают полное закрытие границ с Беларусью, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
"В дальнейших сценариях учитывается полное закрытие границы с Беларусью. Мы направляем информацию властям Беларуси о том, что такая угроза существует", - сказал Мюллер в комментарии порталу Wirtualna Polska.
По его словам, это (закрытие границ - Прим.) возможно, "если белорусские власти не прекратят свою деятельность". Также представитель польского правительства отметил, что Варшава пока не получала от Минска никакого ответа по возможным мерам.
По мнению Мюллера, белорусские пограничники и спецслужбы могут предоставить беженцам оружие, "и тогда у нас будет кризис на польско-белорусской границе".
"Один из вариантов, который мы имеем в анализе, заключается в том, что сотрудники белорусских служб, например, предоставляют одному, двум, трем людям, которые находятся в этих группах, оружие, и просто дойдет до ситуации, которая будет связана с его использованием", - опасается пресс-секретарь правительства Польши.
После этого, продолжает Петр Мюллер, последуют заявления от белорусских властей, который скажут, что абсолютно не имеют к этому никакого отношения.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Польша увеличила число солдат на границе с Беларусью, теперь - до 15 тысяч, об этом в среду сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак. Еще во вторник их было 13 тысяч, а в конце октября - чуть более 10 тысяч.
Кроме того, к границе подтянута бронетехника.
12:51 10/11/2021
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