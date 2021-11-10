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В ООН заявили о задержании в Эфиопии 16 своих сотрудников

В Эфиопии задержали как минимум 16 сотрудников Организации Объединенных Наций, а также членов их семей. Об этом 9 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, информирует Reuters.



Он отметил, что ООН работает с правительством Эфиопии над освобождением задержанных сотрудников ООН.

Агентство пишет, что из этой африканской страны поступают сообщения о массовых арестах этнических тыграян – уроженцев региона Тыграй, где восемь месяцев до этого продолжалась война.

Однако Дюжаррик не стал отвечать на вопрос об этнической принадлежности задержанных сотрудников ООН.

Официальные представители полиции Аддис-Абебы и правительства Эфиопии заявили Reuters, что у них нет информации об арестах сотрудников ООН. По их словам, задержанными являются "эфиопы, нарушающие закон".

Боевые действия в Тыграе продолжались с ноября 2020 года. Поводом для них стали обвинения эфиопского правительства в адрес вооруженных формирований "Народного фронта освобождения Тыграя" в нападении на военную базу вооруженных сил страны. После этого премьер Эфиопии Абий Ахмед распорядился ввести в Тыграй войска и объявил чрезвычайное положение в регионе.

Из-за конфликта на севере Эфиопии начался голод, отмечала BBC. По данным ООН, от голода страдало около 350 тыс. жителей региона Тыграй. Также боевые действия привели к переселению 1,7 млн человек.
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