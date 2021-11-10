Председатель Витебского горисполкома Николай Орлов. Фото Сергея Серебро





Не смотря на очередную волну пандемии COVID-19 и политический кризис в Беларуси в Франкфурте-на-Одере открылась выставка, посвященная 30-летию партнерства двух городов (договор о партнерстве был заключен 6 декабря 1991 года).





В рамках этого мероприятия организаторы планировали провести онлайн-встречу лорд-мэра Франкфурта-на-Одере Рене Вильке и председателя Витебского горисполкома Николая Орлова. Она должна была состояться 5 ноября.





«Господин Орлов сначала дал сигнал о готовности, но накануне вечером отозвал свое обязательство без объяснения причин», — пишет сайт moz.de.





— Возможно, встреча была для него слишком рискованной, — так прокомментировала изданию срыв договоренности представитель Витебской рабочей группы Хайдемари Лангиш.





Не смотря на отсутствие возможности поговорить со своим коллегой, господин Рене Вильке выказал поддержку контактам жителей обоих городов. По словам Вилке, белорусско-германское сотрудничество достигло низкого уровня на политическом уровне. Но местные жители ничего не могут поделать. Поэтому важно поддерживать контакт между горожанами.