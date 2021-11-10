«Президент (Анджей Дуда – ред.) предложил немедленно приостановить возможность полетов над европейским небом теми авиакомпаниями, которые осуществляют транспортную акцию (мигрантов – ред.). И мы будем очень стараться», – сообщил Матеуш Моравецкий.





– Вчера я говорил об этом председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, завтра председателю (Европейского Совета – ред.) Шарлю Мишелю, – добавил он.





– Пока лидеры ЕС поддерживают нас добрым словом. Но я буду убеждать председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Лейен и председателя Европейского Совета Шарля Мишеля сделать так, чтобы помощь была более конкретной, - передал Матеуш Моравецкий.





– Что касается дальнейших экономических блокад, транспортных блокад, то мы готовы – и пусть это слышит и Лукашенко – к эскалации подобного рода. Мы держим в запасе очередные экономические санкции. Если их не введут на уровне Евросоюза, то мы будем их реализовывать на нашей длинной довольно границе с Беларусью. Мы к этому готовы – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос о принимаемых ответных мерах в отношении режима Лукашенко.