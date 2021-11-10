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МИД Польши: Посол Беларуси в ближайшее время не вернется

Посол Беларуси в Польше Владимир Чушев в ближайшее время не вернется в республику, сообщил в среду замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.



"Посол Чушев находится в Минске. В ближайшее время он не вернется в Польшу", - сказал Пшидач, отвечая на вопрос ведущего о контактах с белорусской стороной, передает ТАСС.

Посол Чушев выехал из Польши на консультации в октябре 2020 года. С тех пор его обязанности выполняет поверенный в делах.

Аналогичная ситуация и с посольством Польши в Беларуси.
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