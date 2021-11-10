







"Посол Чушев находится в Минске. В ближайшее время он не вернется в Польшу", - сказал Пшидач, отвечая на вопрос ведущего о контактах с белорусской стороной, передает ТАСС.





Посол Чушев выехал из Польши на консультации в октябре 2020 года. С тех пор его обязанности выполняет поверенный в делах.

Аналогичная ситуация и с посольством Польши в Беларуси.