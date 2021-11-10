В список экстремистских ресурсов попали правозащитники
Экстремистскими признаны материалы, размещенные на сайте и в соцсетях "Гродненской весны" — это региональное отделение правозащитного центра "Весна", который был лишен регистрации.
Решение о признании экстремистскими сообщений "Гродненской весны" принял Ленинский суд Гродно. Заседание состоялось 5 ноября, сообщает "Медиазона. Беларусь".
Кроме того, в Минске к экстремистским отнесены несколько Telegram-каналов. В частности экстремистскими признаны материалы, размещенные в каналах "Партизанский 97%" и "МГЛУ за Свободу", об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры Беларуси.
Начиная с 18 февраля 2021-го власти Беларуси начали регулярно признавать экстремистскими всевозможные телеграмм-каналы и чаты. Сейчас в запрещенном списке уже несколько сотен адресов. Ранее в ГУБОП говорили, что "хранение экстремистских материалов, а равно подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, влечет за собой административную ответственность", но адвокаты наставиают, что привлечение к ответственности в данном случае незаконно.
10:31 10/11/2021
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