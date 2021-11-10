Судья Анастасия Попко признала его виновным по трем статьям Уголовного кодекса: арт. 342, ст. 361, ст. 295-3 и назначила наказание в виде пяти лет лишения свободы сроком на пять лет в условиях общего режима. Именно такое наказание запросил прокурор. Николай не признал вину ни по одной статье. Год он содержится под стражей.





Напомним, Николая Дедка задержали 11 ноября сотрудники ГУБОПиК и МВД в доме в поселке Сосновый. При задержании он был сильно избит. На суде Николай Дедок заявил, что его пытали.





Адвокат на суде просила оправдать Николая Дедка.





Отец активиста - Александр Дедок в прошлом также работал судьей. Он неоднократно заявлял, что в Беларуси дойдет до подобного.