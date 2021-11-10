Украина усиливает охрану границы с Беларусью
Украина усиливает охрану границы с Беларусью, чтобы сдержать мигрантов в случае необходимости, заявил первый замминистра внутренних дел страны Евгений Енин.
По его словам, сейчас ситуация в приграничье контролируемая, уже просчитаны все возможные направления, по которым мигранты могут добраться в страну - в том числе через Беларусь и Россию.
МВД усиливает участок украинско-белорусской границы людьми, техникой, беспилотниками и служебными собаками. Как отмечает Енин, идет инженерное обустройство участка госграницы.
Ранее Польша, Литва и Латвия усилили охрану на границе и ввели режим ЧП в приграничных районах.
10:11 10/11/2021
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