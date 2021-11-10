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Украина усиливает охрану границы с Беларусью

Украина усиливает охрану границы с Беларусью, чтобы сдержать мигрантов в случае необходимости, заявил первый замминистра внутренних дел страны Евгений Енин.

По его словам, сейчас ситуация в приграничье контролируемая, уже просчитаны все возможные направления, по которым мигранты могут добраться в страну - в том числе через Беларусь и Россию.

МВД усиливает участок украинско-белорусской границы людьми, техникой, беспилотниками и служебными собаками. Как отмечает Енин, идет инженерное обустройство участка госграницы.

Ранее Польша, Литва и Латвия усилили охрану на границе и ввели режим ЧП в приграничных районах.
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