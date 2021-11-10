По его словам, сейчас ситуация в приграничье контролируемая, уже просчитаны все возможные направления, по которым мигранты могут добраться в страну - в том числе через Беларусь и Россию.





МВД усиливает участок украинско-белорусской границы людьми, техникой, беспилотниками и служебными собаками. Как отмечает Енин, идет инженерное обустройство участка госграницы.





Ранее Польша, Литва и Латвия усилили охрану на границе и ввели режим ЧП в приграничных районах.