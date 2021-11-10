



В понедельник госпогранкомитет Беларуси сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, пишет Capital.ua, что ситуация с беженцами остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.





«Насколько серьезна эта ситуация для Украины? Надо помнить это и принимать во внимание, потому что не исключено, если Польша все же не позволит то, чтобы нелегальные мигранты пересекали польскую границу..., то они могут попытаться перейти украинскую границу», — цитирует посла агентство УНН.





По словам дипломата, мигранты находятся уже на «этапе нервного срыва» и «неконтролируемости», потому что им пообещали перебросить их дальше на Запад, прежде всего в Германию, а они не могут этого сделать.





В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Беларусью территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.



















