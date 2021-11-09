



«Мы солидарны с Польшей, столкнувшейся с проблемой искусственно созданных Минском миграционных потоков», — приводит ТАСС сообщение.





Во французском МИД уточнили, пишет МогилевОнлайн, что Париж «стремится к скоординированному способу защиты внешних границ и готов рассмотреть вопрос об усилении мер против белорусского режима, лиц и учреждений, причастных к этому трафику».





Как утоняется, эта тема будет рассмотрена на совещании министров иностранных дел ЕС 15 ноября.





Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС расширить режим санкций против белорусских властей на фоне ситуации на границе Польши и Беларуси. По ее словам, также возможно введение санкции против тех авиакомпаний, которые перевозят мигрантов в Беларусь.





Польский МИД также призвал немедленно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к ситуации с мигрантами.