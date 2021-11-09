BelTA/via Reuters





Об этом заявил глава МИД Австрии Михаэль Линхарт, пишет Gazeta.ru со ссылкой на ТАСС.





«Регулярно импортировать людей и отправлять их к границе — это одновременно нарушение прав человека и шантаж. Мы не будем подыгрывать этому», подчеркнул Линхарт.





Кроме того, он заявил о солидарности Австрии с Польшей и Литвой. По его словам, Европейский союз должен сплотиться и решительно защититься.





Мы должны предостеречь от отправления в путь людей, которые добровольно попадают в заложники тоталитарного режима. Ими злоупотребляют как безымянной массой в циничной игре», — сказал Линхарт.





Ранее генерал и бывший глава десантного подразделения GROM Роман Полько заявил, что польские военные могут открыть огонь по нелегальным мигрантам на белорусско-польской границе. Он назвал миграционной кризис на границе Беларуси и Польши открытой агрессией против НАТО со стороны белорусских властей.





Днем 8 ноября в Беларуси заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.