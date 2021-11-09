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Против Макея и "Белавиа" могут ввести новые санкции

Европейский союз близок к введению дополнительных санкций в отношении Беларуси.


Они будут направлены против примерно 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел Макея и «Белавию», сообщает Nashaniva.com со ссылкой на Reuters.

ЕС и НАТО обвиняют Лукашенко в использовании мигрантов в качестве оружия для давления на Запад.

Новый раунд санкций направлен против белорусских чиновников, которые, по словам ЕС, организовали прибытие мигрантов в отместку за санкции в отношении Минска в связи с нарушениями прав человека.

В среду 27 послов ЕС должны принять решение, что растущее число мигрантов вдоль границы Беларуси с Польшей является «гибридной войной» и может служить правовой основой для введения санкций.
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