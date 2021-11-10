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Две группы мигрантов прорвались из Беларуси в Польшу

Две большие группы белорусских мигрантов смогли перейти границу и попасть на территорию Польши, сообщило «Польское радио» в городе Белосток.



Пресс-секретарь подляского отделения погранохраны Катажина Зданович рассказала, что в обоих случаях мигранты разрушали ограждение на границе и силой прорывались через него. По данным пограничников, группы состояли из нескольких десятков человек, которые перешли границу в районе местностей Бяловежа и Крынки. Некоторых мигрантов удалось вернуть на территорию Беларуси, остальных разыскивают. 

По информации радиостанции, ситуация в лагере мигрантов рядом с погранпереходом в Кузнице спокойная. "По данным польских служб, мигранты получали питание от белорусов. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они разжигают костры, чтобы согреться. За ними постоянно следят белорусские службы», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). 

По оценкам польской погранохраны, с понедельника от 2000 до 4000 человек, которые хотят попасть на территорию ЕС, находятся в непосредственной близости от границы.
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