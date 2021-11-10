







Пресс-секретарь подляского отделения погранохраны Катажина Зданович рассказала, что в обоих случаях мигранты разрушали ограждение на границе и силой прорывались через него. По данным пограничников, группы состояли из нескольких десятков человек, которые перешли границу в районе местностей Бяловежа и Крынки. Некоторых мигрантов удалось вернуть на территорию Беларуси, остальных разыскивают.





По информации радиостанции, ситуация в лагере мигрантов рядом с погранпереходом в Кузнице спокойная. "По данным польских служб, мигранты получали питание от белорусов. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они разжигают костры, чтобы согреться. За ними постоянно следят белорусские службы», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).





По оценкам польской погранохраны, с понедельника от 2000 до 4000 человек, которые хотят попасть на территорию ЕС, находятся в непосредственной близости от границы.