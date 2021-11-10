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Курдский парламент направит делегацию на белорусскую границу

Парламент Курдистана направит делегацию на белорусско-польскую границу. Цель политиков — расследовать ситуацию, при которой на границе застряли тысячи мигрантов.

Фото basnews.com.

Во вторник спикер курдского парламента Реваз Фаяк принял решение сформировать соответствующую делегацию и в скором времени посетить как Беларусь, так и Польшу, пишет Nashaniva.com. Делегация будет должна составить подробный отчет по нынешней ситуации с мигрантами и о причинах, стоящих за массовой миграцией, пишет Basnews.

После этого курдское правительство и парламент снова встретятся, чтобы проанализировать результаты расследования и составить план по преодолению кризиса.

Среди мужчин, женщин и детей, которые сейчас находятся возле белорусской границы, — тысячи мигрантов из Курдистана. Они хотят попасть в ЕС, мечтая получить там лучшее будущее. Польша не пускает к себе нелегальных мигрантов. ЕС обвиняет Беларусь в том, что страна использует мигрантов как инструмент гибридной атаки в ответ на санкции.
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