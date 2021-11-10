Фото basnews.com.





Во вторник спикер курдского парламента Реваз Фаяк принял решение сформировать соответствующую делегацию и в скором времени посетить как Беларусь, так и Польшу, пишет Nashaniva.com. Делегация будет должна составить подробный отчет по нынешней ситуации с мигрантами и о причинах, стоящих за массовой миграцией, пишет Basnews.





После этого курдское правительство и парламент снова встретятся, чтобы проанализировать результаты расследования и составить план по преодолению кризиса.





Среди мужчин, женщин и детей, которые сейчас находятся возле белорусской границы, — тысячи мигрантов из Курдистана. Они хотят попасть в ЕС, мечтая получить там лучшее будущее. Польша не пускает к себе нелегальных мигрантов. ЕС обвиняет Беларусь в том, что страна использует мигрантов как инструмент гибридной атаки в ответ на санкции.











