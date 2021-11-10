На белорусско-польской границе насчитали до 4 тысяч нелегальных мигрантов. Польша стягивает на границу войска. 9 ноября ситуацию на белорусско-польской границе обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре. Градус напряженности на границе нарастает.





Александром Алесиным. Чем вызван новый виток эскалации? По каким сценариям могут развиваться события дальше? Есть ли выход из минграционного тупика? Об этом Thinktanks.by поговорил с военным экспертом





- Получилось так, что Беларусь и Польша играют сходные роли.





Официальный Минск хочет не мытьем, так катаньем вынудить Запад сесть за стол переговоров по решению миграционного кризиса. Точка кипения поднимается все выше.





Польша тоже не хочет идти на уступки, думаю, не только потому, что там не хотят видеть беженцев у себя. Польша находится в нелегком положении: она попала под критику Евросоюза, ей грозят лишением дотаций, ее поставили на счетчик (по миллиону евро в день). Поэтому Польша сейчас стремится показать, что именно она является защитницей Запада от мигрантов, от гибридной угрозы со стороны Беларуси.



Стороны просчитывают ходы





- Ситуация сейчас подвисла. Думаю, во время последнего разговора Путин высказал поддержку Лукашенко и одновременно говорил о красных линиях, которые переходить не стоит. Соединенные Штаты, как я понимаю, говорят аналогичные вещи Польше, Германия тоже попросила Евросоюз помочь с разрешением ситуации. Ситуация поднялась в район кипения и как бы застыла: вчера не происходило таких резких движений, как позавчера, стороны просчитывали перспективные ходы.





Конечно, без потери лица Польша не может пустить к себе мигрантов. Беларуси также затратно возвращать беженцев, которых в стране уже скопилось около 10 тысяч, возвращать к месту основного проживания. Кроме того, многие мигранты заложили, продали свое имущество, влезли в долги, чтобы получить авиабилеты. Понятно, что существуют мафиозные кланы, которые обеспечивают движение всех колонн беженцев со стран Ближнего Востока до территории Германии. Похоже, что они ведут дело к обострению ситуации, сбивая мелкие группы беженцев в крупные, даже боевые отряды, которые готовы штурмовать польскую и литовскую границы.





Игроков сразу несколько, у каждого из них свой интерес. Вопрос состоит в том, чтобы разрулить ситуацию без крови, а все участники игры сохранили свое политическое реноме.





Как мне представляется, здесь свою положительную роль могла бы сыграть ООН: под ее крышей все стороны могли бы сделать шаг назад, отступить. Единственное, что сдерживает положительное развитие ситуации, - дальнейшая судьба беженцев: каким образом и куда их отправлять? На родину мало кто захочет вернуться, а жить в Беларуси они не захотят. Самый сложный вопрос: удастся ли сторонам конфликта решить вопрос с беженцами? Возможно половинчатое решение: принять в Германии эту группу мигрантов, но потребовать от Беларуси дальнейшее недопущение прибытия новых групп беженцев, или заморозить ситуацию до холодов, чтобы беженцы сами искали убежища в других странах поодиночке.





Дело до военного конфликта не дойдет





- Ключевыми являются позиции Польши и Беларуси. Если на межгосударственном уровне удастся достичь предварительные договоренности, тогда главным игрокам: США и России, Евросоюзу - будет легче присоединиться и разрулить ситуацию.





Думаю, дело до военного конфликта, до стрельбы не дойдет, потому что в этом не заинтересованы главные игроки: Байден и Путин, между которыми вроде налаживается определенный диалог.





Но дело в том, что на границе в Польше присутствуют непрофессиональные войска – территориальная оборона, обыкновенные обыватели с оружием, у которых могут не выдержать нервы и будет применено оружие под влиянием стресса. И тогда уже ситуация выйдет на совершенно иной уровень.



