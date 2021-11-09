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Егор Лебедок о кризисе на границе: «Это очередная демонстрация того, что белорусы не хозяева на своей земле»

«Отличительная особенность от предыдущих — широкое освещение лукашенковскими СМИ и сосредоточение в одной большой группе». Эксперт Егор Лебедок в своем телеграм-канале прокомментировал ситуацию вокруг нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе.

Егор Лебедок о кризисе на границе: «Это очередная демонстрация того, что белорусы не хозяева на своей земле»
фото: БелТА

Зачем это?

Егор Лебедок перечисляет возможные причины создания конфликта, пишет Наша Нива. Среди прочего Лебедок называет:

— попытка поднять ставки в давлении на ЕС перед рассмотрением очередных санкций и для ослабления действий существующих;

— демонстрация своим сторонникам и нейтральным бесчеловечности врага (Польши, Литвы и ЕС в целом), а также антигуманности действий польских властей для ЕС и польской оппозиции;

— тестирование действий ЕС и НАТО на случай кризисных явлений (по значимости не первостепенный пункт, но важен для России).

«Массовость, на мой взгляд, имела скорее значение для создания информационного события, чем для пролома границы и перехода всех. Цель была именно в картинке на границе (не зря же от официального погранперехода, куда собирались наивные мигранты, их отвели в лес)», — отмечает Егор Лебедок.

Возможное развитие событий и последствия

«Такое информационное событие не живет дольше недели, поэтому в среду-пятницу можно ожидать некий пик действий для прессы (демонстративные попытки прохода, гибнущие и плачущие дети, стрельба по мигрантам и т.п.).

Параллельно относительно малые группы будут разводить на другие участки границы для их переправки (к Литве, в Брестскую область), также будут проводить новые группы мигрантов, под шумок так сказать.

Я бы не ожидал военный конфликт между пограничниками двух стран, о котором сам говорил неоднократно, в текущем месте сбора, поскольку слишком много внимания и польских сил. Это скорее на других участках ждать можно, хотя такое скопление чревато случайностями», — считает эксперт.

Повлияет ли миграционный кризис на санкции?

«Пока не видно, чтобы ЕС дал задний ход в плане санкций. Полагаю, что до ЕС понемногу доходит то, что они не усвоили в «юности»: нельзя идти на уступку дворовому хулигану, иначе затем придется снова уступить и еще больше. Скорее речь идет об усилении мер воздействия.

Ключевые пункты — развитие санкций и снижение транзитных возможностей, что автоматически подключает к решению вопроса Россию и другие страны, включая Китай (кстати в канале ГПК Беларуси уже более месяца отмечается снижение пропуска транспорта на некоторых польских пунктах пропуска от нормы, предусмотренной двухсторонними договоренностями)».

Что будет дальше?

«Возможно, происходящее — это как финальный аккорд всего кризиса, т.е. попытка создать максимум информационного воздействия, сконцентрировать всех в одном месте и разбрасывать по границе малые группы для переправки окончательной и недопуска возвращения мигрантов в Минск и города Беларуси.

Просто так свернуть кризис Лукашенко не может, это будет еще одно наклонение ненаклоняемого, а на таком тренде сначала в головах, а потом возможно и вслух, среди своих прозвучит «Акела промахнулся».

Это Лукашенко понимает, что затрудняет быстрый выход из ситуации.

В таких случаях часто используют модель политических действий: довести до пика, затем повестку перевести на другую резонансную тему, а конфликт плавно спускать на тормозах.

Этот кризис не был бы возможен, если бы в стране продолжались массовые выступления граждан — к границе стянуты ресурсы силовиков, которые сейчас свободны.

Мигранты «самоорганизовались в такую многочисленную группу, чтобы… привлечь внимание международной общественности» (цитата ГПК).

Иными словами, провели несанкционированное массовое мероприятие с перекрытием дороги, вырубкой леса, многократным нарушением законодательства о Государственной границе Республики Беларусь без всяких санкций со стороны МВД, ГПК и других органов.

Такие действия, а точнее такое массовое освещение этих действий лукашенковскими СМИ — это очередная демонстрация того, что белорусы не хозяева на своей земле», — заключает Егор Лебедок.
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