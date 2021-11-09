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Кто пикетировал польское посольство в Минске? Чиновники из БРСМ и активист фрик-движения

«Возле польского посольства собираются патриоты и неравнодушные граждане Беларуси в знак протеста против бесчеловечного отношения к беженцам со стороны Польши на границе с Беларусью», — рапортуют государственные СМИ.

Кто пикетировал польское посольство в Минске? Чиновники из БРСМ и активист фрик-движения
фото: БелТА
 Но некоторых «неравнодушных граждан» узнать довольно легко: это бээрэсэмовские секретари и представитель так называемого движения «НОД».

«НОД» (национально-освободительное движение) продвигает идеи «русского мира» вперемешку с теориями мирового заговора.

Нодовцы прославляют Сталина, верят, что агрессивный Запад противостоит славянской цивилизации и что песни Цоя написаны в ЦРУ.

Александр Леонов (на фото) — один из самых «колоритных» адептов этой идеологии в Беларуси.

Ранее он ходил на немногочисленные пикеты «НОД», но в 2020 году сбрил усы и регулярно посещает митинги ябатек.

А после этого видео Леонов стал широко известным мемом:



На заднем плане за девушками можно заметить высокого бородача. Это Владимир Богданов, второй секретарь минского обкома БРСМ.

Еще один протестующий — тоже чиновник из БРСМ, непосредственный начальник Богданова. Его зовут Александр Дичковский. Он первый секретарь Минского обкома БРСМ.
«Молодой парень, который стоит с фотографией детей беженцев, сказал, что он пришел к польскому посольству, чтобы показать нашим соседям то, что нам небезразлична вся эта ситуация на границе. Здесь на фотографиях лица детей и явно они не заслужили того, что с ними сейчас происходит», — пишут провластные каналы. 


И Дичковский, и Богданов периодически выходят на такие пикеты у посольств.

Например, они стояли у литовского посольства, когда в Вильнюсе и Риге красно-зеленый флаг заменили на бело-красно-белый. Картинка была такой же, как и сегодня у посольства Польши: постоять с флагами, а потом дать осуждающий комментарий государственным СМИ.
Nashaniva.com
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