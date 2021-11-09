Но некоторых «неравнодушных граждан» узнать довольно легко: это бээрэсэмовские секретари и представитель так называемого движения «НОД».





«НОД» (национально-освободительное движение) продвигает идеи «русского мира» вперемешку с теориями мирового заговора.





Нодовцы прославляют Сталина, верят, что агрессивный Запад противостоит славянской цивилизации и что песни Цоя написаны в ЦРУ.





Александр Леонов (на фото) — один из самых «колоритных» адептов этой идеологии в Беларуси.





Ранее он ходил на немногочисленные пикеты «НОД», но в 2020 году сбрил усы и регулярно посещает митинги ябатек.





А после этого видео Леонов стал широко известным мемом:













На заднем плане за девушками можно заметить высокого бородача. Это Владимир Богданов, второй секретарь минского обкома БРСМ.





Еще один протестующий — тоже чиновник из БРСМ, непосредственный начальник Богданова. Его зовут Александр Дичковский. Он первый секретарь Минского обкома БРСМ.

«Молодой парень, который стоит с фотографией детей беженцев, сказал, что он пришел к польскому посольству, чтобы показать нашим соседям то, что нам небезразлична вся эта ситуация на границе. Здесь на фотографиях лица детей и явно они не заслужили того, что с ними сейчас происходит», — пишут провластные каналы.









И Дичковский, и Богданов периодически выходят на такие пикеты у посольств.





Например, они стояли у литовского посольства, когда в Вильнюсе и Риге красно-зеленый флаг заменили на бело-красно-белый. Картинка была такой же, как и сегодня у посольства Польши: постоять с флагами, а потом дать осуждающий комментарий государственным СМИ.











