Польские военнослужащие, укрепляющие линию границы





Польша в связи с ситуацией с мигрантами на границе с Беларусью пока не нуждается в поддержке НАТО. Власти контролируют ситуацию. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Gazeta Prawna.





Он сообщил, что премьер-министр Матеуш Моравецкий на постоянной основе консультируется с Европейской комиссией и Европейским советом и что он сам поддерживает контакты с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и информирует его о развитии ситуации на границе с Беларусью.





По его словам, генеральный секретарь просил держать его в курсе относительно ситуации, "которая может оправдать действия Североатлантического альянса, конечно, невоенного характера".





"Пока такой необходимости нет, мы контролируем ситуацию. Мы были подготовлены, мы предвидели возможность таких сценариев; мы предотвратили нарушение границы, несмотря на беспорядки", - сказал президент.





Он подчеркнул, что "это гибридная акция, проводимая белорусскими властями против Польши и Евросоюза".





Глава государства поблагодарил соседние страны, ЕС и НАТО за их поддержку.





Дуда также выразил благодарность польским военнослужащим за то, что они самоотверженно и ответственно охраняют государственную границу.