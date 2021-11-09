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Дуда: Мы контролируем ситуацию на границе. Вмешательство НАТО пока не требуется

Власти Польши предвидели подобную ситуацию и подготовились к ней. Вмешательство НАТО пока не требуется.

Польские военнослужащие, укрепляющие линию границы

Польша в связи с ситуацией с мигрантами на границе с Беларусью пока не нуждается в поддержке НАТО. Власти контролируют ситуацию. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Gazeta Prawna.

Он сообщил, что премьер-министр Матеуш Моравецкий на постоянной основе консультируется с Европейской комиссией и Европейским советом и что он сам поддерживает контакты с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и информирует его о развитии ситуации на границе с Беларусью.

По его словам, генеральный секретарь просил держать его в курсе относительно ситуации, "которая может оправдать действия Североатлантического альянса, конечно, невоенного характера". 

"Пока такой необходимости нет, мы контролируем ситуацию. Мы были подготовлены, мы предвидели возможность таких сценариев; мы предотвратили нарушение границы, несмотря на беспорядки", - сказал президент.

Он подчеркнул, что "это гибридная акция, проводимая белорусскими властями против Польши и Евросоюза".

Глава государства поблагодарил соседние страны, ЕС и НАТО за их поддержку.

Дуда также выразил благодарность польским военнослужащим за то, что они самоотверженно и ответственно охраняют государственную границу.
korrespondent.net
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