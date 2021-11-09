Президенту Чили объявили импичмент

Парламентарии решили отстранить Пиньера по обвинению в том, что он якобы способствовал продаже имущества своей семьи, используя оффшорные компании.





Опубликованные документы показали, что один из сыновей Пиньеры использовал оффшорные компании для продажи горного проекта "Доминга", совладельцем которого была семья президента, пишет smartpress.by

Голосование за импичмент собрало минимальных 78 голосов, необходимых в Палате депутатов из 155 членов, и состоялось после марафонской 20-часовой сессии Сената. 67 депутатов проголосовали против импичмента, в том числе несколько представителей оппозиции. Остальные воздержались или отсутствовали.





После этого голосования состоится рассмотрение вопроса об отстранении от власти президента в Сенате Чили. Пиньера вряд ли будет отстранен верхней палатой чилийского парламента из 43 депутатов, где оппозиция имеет только 24 из 29 голосов, необходимых для отстранения президента.





Расследование Pandora Papers было проведено Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и представителями 150 редакций по всему миру. Оно разоблачает оффшорные активы 35 бывших и действующих мировых лидеров. В этом списке – экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр, король Иордании Абдалла II, президент Кении Ухуру Кениата.





В общей сложности проект Pandora Papers обработал 11,9 миллиона файлов из 14 оффшорных юридических фирм и поставщиков услуг.