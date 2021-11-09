В ООН признали незаконным задержание Сергея Тихановского

Рабочая группа по произвольным задержаниям ООН рассмотрела жалобу видеоблогера Сергея Тихановского и пришла к выводу о незаконности его задержания, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" во вторник.





"Рабочая группа пришла к выводу о том, что белорусские власти нарушили положения Международного пакта о гражданских и политических правах, участницей которого является Беларусь", – сообщили правозащитники.





Белорусские власти утверждают, что задержание было вызвано насилием, примененным Тихановским против сотрудников правоохранительных органов, отмечают в рабочей группе. При этом обвинения, впоследствии выдвинутые против Тихановского, не касались никаких подозрений в насилии в отношении сотрудников милиции, за которые он был задержан и заключен под стражу.





"Таким образом, Рабочая группа считает, что "его задержание было произвольным", поскольку "для него нет правовых оснований", - говорится в сообщении.





Эксперты признали нарушение права на судебный контроль за заключением под стражу. Тихановский не был незамедлительно доставлен в судебный орган, его заключение под стражу до суда было санкционировано прокурором, при этом прокуратура не может считаться судебным органом.





Также, по мнению экспертов, власти нарушили право блогера лично присутствовать на всех судебных заседаниях по жалобам на законность его заключения под стражу.





"Рабочей группе совершенно очевидно, что основанием для задержания и последующего заключения под стражу г-на Тихановского было фактически осуществление им свободы выражения мнений и свободы собраний, а также права принимать участие в управлении государством. Нет никаких доказательств того, что какие-либо его действия были насильственными, что он подстрекал к насилию или, что его действия действительно привели к насилию со стороны других", - отмечают эксперты.





Рабочая группа считает, что данный случай является еще одним примером уголовного преследования, используемого для предотвращения выражения своих взглядов политическими оппонентами властей и их участия в общественной жизни.





"Тихановскому было отказано в праве на справедливое судебное разбирательство: нарушены конфиденциальность общения с адвокатом, презумпция невиновности, а суд над ним проходит за закрытыми дверями", - говорится в сообщении.





Рабочая группа отмечает, что вся эта информация была доведена до сведения властей. Однако в своем ответе представители официального Минска оставили указанные факты без внимания.





"Рабочая группа по произвольным задержаниям признала лишение свободы Сергея Тихановского, противоречащим статьям 2, 7, 9, 10, 11, 19, 20, 21 Всеобщей декларации прав человека и статьям 2(1), 9, 14, 19, 21, 25 и 26 Международного пакта о гражданских и политических правах, являющимся произвольным и подпадающим под категории I, II, III и V", - говорится в сообщении.





"Рабочая группа считает, что, принимая во внимание все обстоятельства дела, "надлежащим средством правовой защиты было бы немедленно освободить г-на Тихановского и предоставить ему имеющее исковую силу право на компенсацию и другие возмещения в соответствии с международным правом", - отмечают правозащитники.





"Рабочая группа передает настоящий кейс для принятия соответствующих мер: Специальному докладчику по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение; Специальному докладчику по правам на свободу мирных собраний и ассоциаций и Специальному докладчику по ситуации с правами человека в Беларуси. Рабочая группа просит источник и правительство в течение 6 месяцев с момента передачи настоящего заключения предоставить информацию о его реализации", - проинформировали правозащитники.





Рабочая группа по произвольным задержаниям – это правовой механизм, который создан Советом по правам человека ООН. Группа состоит из пяти экспертов, выбранных на конкурсной основе из признанных специалистов в области права, наделена компетенцией рассматривать индивидуальные жалобы.

Видеоблогер Сергей Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты на выборах 2020 года, но не смог этого сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.





Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты его жены Светланы. Также были задержаны несколько его соратников. По мнению правоохранителей, "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".





СК завершил расследование уголовного дела в отношении Тихановского в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков); ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды); ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК); ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).





Суд над белорусскими оппозиционерами Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем и другими фигурантами дела о массовых беспорядках начался в Гомеле 24 июня. Процесс проходит в закрытом режиме на территории гомельского СИЗО №3.





Правозащитники признали Тихановского политзаключенным.