– Перед президентскими выборами 2024 года в России Владимир Путин постарается вызвать «восторг и счастье» у своего электората через «объединение с Беларусью». Такой прогноз сделал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, – пишет Класковский. – Кто-то скажет: ну, Венедиктов — как тот пастушок из притчи, который все время кричал «волки, волки!»





Действительно, главред «Эха», который любит подчеркивать, что он вхож в Кремль, долгое время продвигал тезис, что Путин может решить для себя проблему 2024 года (обеспечить нахождение у власти после двух сроков президентства), возглавив объединенное государство России и Беларуси.





Однако Лукашенко, вопреки шуточкам Венедиктова, отправляться послом в Зимбабве, как мы знаем, не разогнался. В конце 2019 года после долгого торга он отказался подписывать дорожные карты интеграции. Путин же формально решил для себя проблему-2024 через изменение конституции и обнуление отсчета президентских сроков. То есть прогноз Венедиктова вроде как не сбылся, цитирует политолога gazetaby.com





Но означает ли это, что матерый главред «Эха» попусту гнал волну, высасывал свои предположения из пальца, нагнетал страсти на ровном месте? Как сказать.





Вовсе не исключено, что сценарий решения проблемы-2024 через присоединение Беларуси и впрямь лежал на столе российского вождя как «один из». Просто Кремль натолкнулся на упорство Лукашенко (вполне понятное) и решил, что ломать его через колено — слишком затратный и рискованный вариант.





Поэтому пошли другим путем. Или, может, точнее будет выразиться так: предусмотрели возможность другого пути. Кто сказал, что сценарий «Путин во главе объединенного государства» забракован в принципе?





Да, многие эксперты, включая автора этих строк, отметили, что подписание 28 союзных программ не выглядит капитуляцией Лукашенко. Программы, насколько можно судить по их краткому изложению, достаточно размыты, декларативны, в основном сформулированы по схеме «договорились договориться».





Но! Я категорически не согласен с утверждениями иных комментаторов, что это пустые бумаги. Во-первых, не пустые, в них все же есть ориентиры и сроки. Во-вторых, и это принципиальный момент: после августа 2020 года отношения между Лукашенко и Кремлем вступили в качественно новую фазу.





Если коротко, то суть фазы в том, что теперь белорусскому вождю по причине жестокой ссоры с Западом и кризиса легитимности на порядок труднее отбиваться, откручиваться от дискомфортных обязательств перед Москвой.





Кроме того, не нужно сводить дело только к подписанному декрету, союзным программам. Привязка Беларуси идет и по другим направлениям. В частности, Россия усиливает военное присутствие. Далее, усиливается транзитная, логистическая зависимость.





Вообще белорусское руководство успешно делает то, что не прописано в союзных программах, но похлеще их всех вместе взятых втягивает страну в российскую орбиту. Речь идет о продолжении конфронтации с Евросоюзом и США.





В общем, посмеиваться над прогнозами Венедиктова я бы не торопился. Хочется только сделать одну ремарку. Великодержавные планы Кремля вряд ли стоит жестко связывать именно с вариантами подъема рейтинга Путина или продления его властных полномочий.





Суть в другом. Во-первых, на независимость Беларуси в Кремле в принципе смотрят как на историческое недоразумение (и это прямо вытекает из ряда статей и высказываний того же Путина). Во-вторых, Беларусь для российской правящей элиты и генералитета — экзистенциально важный стратегический плацдарм. Это, наверное, даже во-первых.





При этом ресурс сопротивления Лукашенко этому продвижению империи тихой сапой после августа 2020 года резко уменьшился. Рядовые же белорусы зашуганы, загнаны в норы. И в какой-то момент — не завтра, но через несколько лет — действительно могут проснуться в другой стране.