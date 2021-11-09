Чрезвычайное положение начнет действовать с 10 ноября и введено на один месяц, пишет delfi.lt/ru

ЧП вводится на участке границы и на территории, которая удалена от границы на пять километров в глубь страны, а также в местах расселения мигрантов в Кибартай, Мядининкай, Пабраде, Рукле и в Вильнюсе.



