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Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Сейм Литвы поддержал предложение правительства о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за усиления «шантажа мигрантами».

Чрезвычайное положение начнет действовать с 10 ноября и введено на один месяц, пишет delfi.lt/ru
ЧП вводится на участке границы и на территории, которая удалена от границы на пять километров в глубь страны, а также в местах расселения мигрантов в Кибартай, Мядининкай, Пабраде, Рукле и в Вильнюсе.
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