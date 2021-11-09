Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью
Сейм Литвы поддержал предложение правительства о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за усиления «шантажа мигрантами».
Чрезвычайное положение начнет действовать с 10 ноября и введено на один месяц, пишет delfi.lt/ru
ЧП вводится на участке границы и на территории, которая удалена от границы на пять километров в глубь страны, а также в местах расселения мигрантов в Кибартай, Мядининкай, Пабраде, Рукле и в Вильнюсе.
20:12 09/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение