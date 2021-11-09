"Я боюсь, чтобы это противостояние на границе из-за мигрантов не привело к какой-то острой фазе", - заявил Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко. Цитирует sputnik.by

По его словам, сложившаяся ситуация является не чем иным, как почвой для провокаций, потому что можно совершить любые провокации.

"Я уже своих военных предупреждаю: аккуратно, ребята, смотрите!" – рассказал Александр Лукашенко. После чего отметил, что белорусские силовики не стреляют поверх голов мигрантов.





"Наши вертолеты над ними не летают. Что такое на высоте 20-30 метров пролетел вертолет - там сдувает этих детей, людей. Их запугивают просто", - выразил уверенность президент.

При этом он обратил внимание, "вот их лицо. Они всегда были такие. Что, мы войны начинали?"





фото: aa.com.tr/ru





Лукашенко напомнил о многомиллионных жертвах, которые понесли страны во время Первой и Второй мировой войны. Особенно большие потери были у Советского Союза и Китая.

"Внутри Польши, Литвы. Возьмите и Германию сегодня - так называемый транзит власти. Возьмите Великобританию, во Франции – великие лидеры. У них же проблем выше крыши", - констатировал он.





Правитель предположил, что действия в отношении белорусских властей являются попыткой отвлечь от внутриполитической повестки в собственных странах.





"Народы недовольны. А как это микшировать и нивелировать? Надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем, который нападет завтра на ту же Польшу. Да мы никогда не собирались и не собираемся нападать на Польшу. Нам дай бог обустроить эту территорию, которая у нас есть. А они (Польша – Sputnik) спят и видят… всю Беларусь", - заявил Александр Лукашенко.



