Из-за этого возникло немало версий и теорий, какие же цели у правителя России относительно Беларуси и ее руководства.

Диапазон мнений довольно широк: от теорий, что Путин добивается ухода Лукашенко из власти уже в ближайшем будущем, до версий, что президент России будет поддерживать правителя Беларуси до самого конца.





«Салідарнасць», чтобы приблизиться к истине, изучила высказывания Путина с августа 2020 года.

Путин знает о низком уровне поддержки Лукашенко в Беларуси

Это первый и очевидный факт, который нужно отметить. Минувший летом Лукашенко рассказал, как он принял решение провести митинг в свою поддержку 16 августа 2020 года. Оказалось, это был совет президента России.





– Он мне в шутку: слушай, а почему твоих людей не видно? Я говорю: ты знаешь, я даже боюсь выводить своих людей на улицы. Их будет не меньше. Я боюсь вот этих столкновений… И мне Путин говорит: ты не прав. Общество должно видеть, что за тобой стоят люди. Говорю: ладно, я подумаю. Потом подумал: наверное, он все-таки прав, – рассказал Лукашенко.





Напомним, что тогда на площади Независимости власти смогли собрать лишь несколько тысяч человек. Тогда как в тот же день протестный марш собрал по некоторым оценкам от 200 до 500 тысяч человек.





Сам Лукашенко заявил, что «на пике» протестов «было 46 тысяч 700». Но даже если следовать его логике, то это все равно намного больше людей, чем пришло на провластный митинг.





Осенью того же года власти собрались провести «мегамитинг», но собрать людей на него сумели. Лукашенко обещал, что акцию проведут весной, но этого так и не произошло.

Путин видит путь разрешения политического кризиса в Беларуси в конституционной реформе

Об этом президент России говорил целый год. Еще в августе 2020 года Путин обратил внимание:





– Президент Беларуси, ведь он и сказал, что готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой конституции, проведения новых выборов и парламента, и президентских выборов на основе этой новой конституции, но за рамки действующей конституции нельзя выходить.





В сентябре при личной встрече с Лукашенко Путин заявил:





– Мы знаем о вашем предложении начать работу по конституции, считаю, это логично, своевременно и целесообразно.





В октябре президент России заодно констатировал внутренние причины кризиса в Беларуси:





– Нужно дать самим белорусам самим спокойно разобраться со всей ситуацией, принять соответствующие решения. Может быть, эти решения лежат на пути принятия поправок в действующую Конституцию либо принятия новой Конституции.





В марте этого года правитель Беларуси сообщил, что обсуждал с президентом России конституционную реформу, но только «в общих чертах».





В августе Путин на встрече с Меркель продемонстрировал, что придерживается прежней позиции:





– Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства.

Участие западных стран в разрешении белорусского кризиса Путин называет «вмешательством»

С одной стороны, правитель России не скрывал возможность вооруженного вмешательства во внутренние дела Беларуси. В августе 2020 года он признал, что сформировал резерв из бойцов Росгвардии на случай, если ситуация выйдет из-под контроля («когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою»).





С другой стороны, Путин многократно призывал западные страны отказаться от участия в разрешении кризиса в Беларуси. Правда, сам Лукашенко в августе 2020 года попросил Путина передать Меркель, чтобы «Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Беларуси».





После этого президент России использовал аналогичную формулировку при общении с лидерами Франции, Германии, США и главой Евросовета.

Что еще говорил Путин: будет поддерживать власть, спешить с переменами не надо, Лукашенко может схитрить – но нужно относиться к этому спокойно

Комментируя в прошлом году перспективу конституционной реформы в Беларуси, Путин дал понять, что готов к тому, что Лукашенко попытается остаться у власти:





– Да, можно сказать: ну, сейчас он там что-нибудь напишет себе на пользу, и все это ничего не имеет общего с демократией. Но вы знаете, все ведь можно оболгать, на все можно посмотреть скептически.





В конце года Путин сказал о переменах в Беларуси:





– Надо просто набраться терпения и подождать. Помогать всем политическим силам не конфликтовать друг с другом, а настроить всех на позитивный диалог, направленный на защиту интересов граждан.





Летом этого года президент России сообщил о поддержке действующего режима:





– Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Беларуси, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию.