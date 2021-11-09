Белоконев в эфире телеканала ОНТ отметил, что те люди, которые призывают к санкциям против Беларуси и не понимают, что они делают, должны нести ответственность: "Более того, на мой взгляд, мне кажется - даже 361 статьей не ограничится. Я думаю, что будет еще и общая конфискация имущества в доход государства, чтобы как-то гасить тот ущерб, который нанесли эти люди. Ну и на мой взгляд в том числе их надо лишать гражданства", пишет Смартпресс.

Во вторник нижняя палата белорусского парламента приняла во втором чтении законопроект, которым предусматривается уголовная ответственность за призывы к санкциям. В частности, статья 361 УК излагается в новой редакции, где будет прописаны призывы, "направленные на применение мер ограничительного характера (санкций)".





Сейчас статья 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь" предусматривает ответственность за публичные призывы к захвату государственной власти или призывы к иностранному государству "совершить действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".





Новым законопроектом "в связи с распространением новых специфических видов противоправного поведения и с целью усиления превентивного потенциала статьи 361 УК" усиливается уголовная ответственность - в том числе за призывы, "направленные на применение мер ограничительного характера (санкций)" в отношении Беларуси, физических и юридических лиц".





В проекте содержится увеличение сроков наказаний. По ч.1 ст.361 УК планируется ограничение свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 6 лет (сейчас предусмотрен арест или лишение свободы на срок до 5 лет). По ч.2 ст.361 УК прописано лишение свободы на срок от 3 до 10 лет (сейчас арест или лишение свободы на срок до пяти лет). По ч.3 все той же статьи планируется увеличить верхний и нижний пределы наказания - в проекте указано лишение свободы на срок от 4 до 12 лет. Сейчас предусмотрено от 2 до 7 лет.





Ранее, 18 октября, представитель ГУБОПиК Вячеслав Орловский предложил лишать гражданства белорусов, "сбежавших из страны".





Однако пока, согласно статье 10 действующей Конституции Беларуси, "никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить гражданство".





Ранее депутат Белоконев призывал “мочить в сортире” противников власти: “Я считаю, что мы слишком мягко поступаем с ними и им подобными. Почему-то они действуют вне рамок закона, а мы действуем по закону: разговариваем, уговариваем. А надо, как Путин сказал, мочить в сортире всех. За одного 20, 100, чтобы не было повадно никому".



