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Кризис на Балканах: обсуждается возможность новой войны

Балканское государство Босния и Герцеговина находится на грани кризиса. Причина в стремлении боснийских сербов к отделению.

В Боснии и Герцеговине (бывшая Югославия) созданы свои силы жандармерии
фото для иллюстрации<

На минувшей неделе спецпредставитель ЕС в Боснии Кристиан Шмидт предупредил, что мирное соглашение, положившее конец Боснийской войне 1995 года, находится под угрозой срыва. Причина — активизация сербских сепаратистов в Боснии, пишет CNN.

После войны страна была разделена на два автономных региона — Федерацию Босния и Герцеговина и Республику Сербску. Президент Республики Сербской Милорад Додик в течение длительного времени неоднократно угрожал отделить республику от остальной Боснии. Теперь он решил ввести законодательство, которое дало бы боснийским сербам возможность сформировать собственную армию и судебную систему.

Шмидт считает, что, если инициатива Додика осуществится, это будет равнозначно отделению Республики Сербской. Пару десятилетий назад напряженность между сербами, хорватами и босняками привело к военным преступлениям. Вот почему сейчас активизация сепаратистских настроений в Боснии так беспокоит наблюдателей.

Родившаяся в Боснии член британской палаты лордов Арминка Гелик объясняет: «Граждане Боснии и Герцеговины, в том числе и в Республике Сербской, боятся насилия. Но невозможно, чтобы распад Боснии и Герцеговины произошел мирно».

По словам политолога Ясмина Муяновича, автора книги «Голод и ярость: демократия на Балканах», такой конфликт станет катастрофой для ЕС и НАТО, так как это будет еще один кризис безопасности юго-востоке Европы, где обстановка и бе того нестабильна. Муянович напоминает, что аналогичные кризисы уже имеют место в Украине, Беларуси, Сирии и Афганистане, поэтому ни ЕС, ни США не могут допустить нестабильности в Боснии.

Что можно сделать для предотвращения кризиса?

Если говорить о НАТО, альянс может предпринимать действия, в том числе защищать мир в Боснии, только по запросу стран-членов альянса. И пока что нет никаких признаков, что члены НАТО в скором времени захотят перейти к более активным действиям, чем просто выражение озабоченности. Что касается Совета Безопасности ООН, он не может активно участвовать в разрешении кризиса без согласия России.

Высокопоставленный чиновник ЕС объяснил в разговоре с CNN, что у ряда стран — членов ЕС есть желание поучаствовать в разрешении кризиса. Но чтобы принимать глобальные решения на уровне ЕС, нужно согласие всех стран, входящих в Евросоюз, а добиться этого трудно. Однако члены ЕС могут ввести односторонние санкции против Милорада Додика и других сербских сепаратистов.
Наша Нива
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