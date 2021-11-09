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Военное положение на границе с Беларусью вводить не планируется - правительство Польши

Власти Польши не имеют планов введения режима военного положения на границе с Беларусью из-за ситуации с мигрантами, сообщил во вторник в эфире польского радио представитель польского правительства Петр Мюллер.


Он напомнил, что пока в ряде регионов на польско-белорусской границе действует режим чрезвычайного положения - в частности там запрещено перемещение за исключением местных жителей, запрещена и работа журналистов - вся информация предоставляется прессе сотрудниками спецслужб, МВД и полиции.

Ранее во вторник МВД Польши проинформировало, что в связи с осложнившейся ситуацией на границе с Беларусью охрана приграничных территорий усилена. В настоящее время наравне с 4 тыс. пограничниками на границе размещены 12 тыс. военных, 1,5 тыс. полицейских, а также спецназовцы.

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась накануне, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
Интерфакс
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