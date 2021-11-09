



По словам белорусского лидера, Минск спокойно противостоит сложившимся обстоятельствам и не задирается.





«Мы знаем, что если допустим какую-то ошибку, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец и прекрасно понимаю, к чему это может привести. Мы знаем свое место, но на колени не станем», — пояснил он.





Лукашенко подчеркнул, что, на его взгляд, бороться с мигрантами при помощи колонн танков — это шантаж. В целом в современном мире браться за оружие — подобно смерти, заключил глава государства.





Ранее стало известно о том, что Лукашенко по телефону обсудил миграционный кризис с российским коллегой Владимиром Путиным. Особое внимание президенты в разговоре уделили факту стягивания польских войск к границе Союзного государства. Впрочем, вряд ли кто-то ожидал, что на границе ЕС мигрантов будут встречать чаем и печеньками.



