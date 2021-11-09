Лукашенко впервые прокомментировал ситуацию с мигрантами на границе с Польшей
Александр Лукашенко впервые дал комментарий по поводу ситуации на границе с Польшей и обострения миграционного кризиса. Фрагмент его интервью главреду журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко во вторник, 8 ноября, приводит БЕЛТА.
По словам белорусского лидера, Минск спокойно противостоит сложившимся обстоятельствам и не задирается.
«Мы знаем, что если допустим какую-то ошибку, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец и прекрасно понимаю, к чему это может привести. Мы знаем свое место, но на колени не станем», — пояснил он.
Лукашенко подчеркнул, что, на его взгляд, бороться с мигрантами при помощи колонн танков — это шантаж. В целом в современном мире браться за оружие — подобно смерти, заключил глава государства.
Ранее стало известно о том, что Лукашенко по телефону обсудил миграционный кризис с российским коллегой Владимиром Путиным. Особое внимание президенты в разговоре уделили факту стягивания польских войск к границе Союзного государства. Впрочем, вряд ли кто-то ожидал, что на границе ЕС мигрантов будут встречать чаем и печеньками.
17:07 09/11/2021
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