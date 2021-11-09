







"Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь"... Предлагается наказывать за "призывы, направленные на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Республики Беларусь, физических и юридических лиц" ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет, по ч.2 статьи - лишением свободы на срок от трех до десяти лет, по ч.3 - лишением свободы на срок от четырех до двенадцати лет", - говорится в сообщении госагентства.





По словам заместителя председателя постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Игоря Мартынова, законопроект ещё должен пройти слушания в Совете Республики. После этого он направится на подпись президенту. "Думаю, в течение двух-трех недель решение по этому законопроекту будет принято окончательно", - сказал депутат.

"Мы видим, что опять начинается волна призывов к санкциям по отношению к компании "Белавиа", нефтеперерабатывающим предприятиям, калийной отрасли. Это достаточно назревший законопроект и он должен работать", - добавил он.