+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

За призывы к санкциям может грозить до 12 лет тюрьмы - законопроект

Депутаты Палаты представителей приняли во втором чтении поправки об уголовной ответственности за призывы к санкциям, сообщает госагентство БелТА.



"Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь"... Предлагается наказывать за "призывы, направленные на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Республики Беларусь, физических и юридических лиц" ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет, по ч.2 статьи - лишением свободы на срок от трех до десяти лет, по ч.3 - лишением свободы на срок от четырех до двенадцати лет", - говорится в сообщении госагентства. 

По словам заместителя председателя постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Игоря Мартынова, законопроект ещё должен пройти слушания в Совете Республики. После этого он направится на подпись президенту. "Думаю, в течение двух-трех недель решение по этому законопроекту будет принято окончательно", - сказал депутат. 
 
"Мы видим, что опять начинается волна призывов к санкциям по отношению к компании "Белавиа", нефтеперерабатывающим предприятиям, калийной отрасли. Это достаточно назревший законопроект и он должен работать", - добавил он.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]