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Экс-глава МИД Украины: Белорусов здесь банально используют, включая и Лукашенко

Беженцы на границах ЕС с Беларусью – это типичная российская спецоперация, пишет экс-глава МИД Украины Павел Климкин.


Белорусов здесь банально используют, включая и Лукашенко. Польша, Литва и Латвия, очевидно, найдут возможность защиты, и тогда у Кремля будет возможность переориентировать беженцев к украинской границе. Их, как и сейчас, будут "подвозить" в Минск чартерными самолетами. Россия попытается обвинить нас в негуманном обращении с нелегальными мигрантами, раскручив тему выполнения обязательств в рамках безвиза с Евросоюзом.

Сейчас именно то время, когда нужна не встреча, а постоянное взаимодействие министров внутренних дел Украины и ЕС: общие вызовы требуют общей стратегии и совместных действий. И даже скептически настроенные к нам в ЕС будут только "за". При отсутствии политической воли в Евросоюзе и его энергетическом шантаже со стороны России. Двигаться вперед нужно от кризиса к кризису. Россия нам такую ​​возможность в ближайшее время предоставит многократно.
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