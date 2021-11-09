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Лукашенко дал большое интервью российскому журналу «Национальная оборона»

Александр Лукашенко дал интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» военному эксперту Игорю Коротченко.


Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба.

Сообщается, что беседа продолжалась почти два с половиной часа. На ней обсуждались итоги состоявшегося недавно заседания Высшего государственного совета Союзного государства, основное содержание и направления развития интеграции Беларуси и России. Александр Лукашенко подробно высказал свою позицию о том, кто и почему виноват в нынешнем миграционном кризисе на границе Белоруссии и ЕС. Речь также шла в целом об обстановке в регионе и мире — напряженности на западных рубежах, ситуации на Украине и растущем геополитическом противостоянии.

Кроме того, блок вопросов касался внутренней повестки дня в Беларуси — анализ событий прошлого года, работа над изменениями Конституции и подготовка к предстоящему референдуму, эпидемиологическая ситуация и вопросы лечения людей. Учитывая тематическую направленность журнала, речь также шла о развитии военно-промышленного комплекса республики, сотрудничестве в этом плане с Россией. Александр Лукашенко также ответил и на ряд личных вопросов, в том числе рассказал, как предпочитает проводить досуг, поддерживать здоровый образ жизни.

По словам Коротченко, Лукашенко  еще раз подтвердил курс на стратегическое партнерство, союзнические отношения с Российской Федерацией, общность целей и задач в нынешнем непростом турбулентном мире, когда усиливается давление, ведет я гибридная война.
БЕЛТА
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