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Белорусская ассоциация журналистов номинирована на премию «Репортеров без границ»

В Беларуси ассоциация ликвидирована властями, ее сайт недоступен в Беларуси.


Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) номинирована на премию правозащитной организации «Репортеры без границ» Press Freedom Awards 2021 в категории «За влияние». Ассоциация «сыграла ключевую роль в документальном подтверждении беспрецедентного уровня нападений, арестов журналистов в Беларуси после спорных президентских выборов в августе 2020 года».

Организация «Репортеры без границ» (RSF) объявила номинантов на премию Press Freedom Awards 2021, которая будет вручена 18 ноября. Журналисты и СМИ из 11 стран номинированы на награды, которые будут вручаться в трех категориях — за журналистское мужество, влияние и независимость.

Белорусская ассоциация журналистов, как отмечают в организации «Репортеры без границ», «тщательно перечислила все формы преследований журналистов и независимых СМИ, включая произвольные обыски, цензуру, насилие и тюремное заключение». Причем этот мониторинг осуществлялся во время преследования властями самой Белорусской ассоциации журналистов. «Работа БАЖ помогла белорусским гражданам, международным организациям и иностранным правительствам обратить внимание на серьезность ситуации со свободой прессы в Беларуси», — говорится в заявлении RSF.

С лета 2021 года БАЖ работает в вынужденной эмиграции, в Беларуси ассоциация ликвидирована властями, ее сайт недоступен в Беларуси.

Номинацию на авторитетную премию для RFI прокомментировал замес итель председателя БАЖ Борис Горецкий: 

«Белорусский медиасектор за последний год получил очень серьезные “повреждения”, мы пережили серьезные нападения на медиа и сам факт того, что наш медиасектор по-прежнему жив — это большая заслуга множества редакций, личностей, людей, которые несмотря на вынужденную эмиграцию, на очень сложные условия после обысков и арестов продолжают делать качественную независимую журналистику в Беларуси. 29 наших коллег на данный момент находятся в неволе. К сожалению, это число все время увеличивается. То, что белорусский вопрос, тема белорусских журналистов звучит на мировом уровне — это единственная наша защита, наша поддержка.

Надо понимать, что очень многие наши редакции и журналисты находятся сейчас и не в самом лучшем психологическом, моральном состоянии — когда твой главный редактор, твои сотрудники за решеткой, а ты вынужден или уехать, чтобы продолжать заниматься журналистикой, или продолжать это делать в самой стране по сути на нелегальном положении. Поэтому внимание журналистских организаций, поддержка международных организаций просто колоссально важны для медиасектора, редакций и для самой Белорусской ассоциации журналистов, которая уже полтора года работает нон-стоп для помощи коллегам, документирования репрессий. Сама попав под репрессии, под ликвидацию — БАЖ продолжает работать».
RFI
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