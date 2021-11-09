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Кремль станет посредником между ЕС и властями Беларуси? Макей вылетел в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 9 ноября, что в Кремле внимательно следят за ситуацией на границе Беларуси и Польши. А затем стало известно, что глава МИД Беларуси Владимир Макей срочно вылетел в Москву.

Кремль станет посредником между ЕС и властями Беларуси? Макей вылетел в Москву
Фото Reuters


Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск, находятся в постоянном контакте по поводу этой (кризис с нелегалами — ред.) ситуации «по всем возможным каналам, в том числе по каналам специальных служб».

«Поэтому, конечно, обмен информацией идет. Но еще раз повторяю — это проблема, реальная проблема, которая касается в данном случае Беларуси и Польши. А мы, разумеется, весьма обеспокоены в этой связи», — утверждает пресс-секретарь президента РФ.

В то же время, Дмитрий Песков напомнил и о жизнях мигрантов: «Конечно, в этой ситуации самое главное — это жизнь и здоровье того большого количества людей, которые скопились у границы. Они требуют пропуска через границу, пытаются проникнуть через границу, требуют убежища. В Польше, например».

МИД РФ вмешался в кризис нелегалов в Беларуси?

В это же время, Сергей Лавров провел 9 ноября встречу с посланником Ватикана. И там тоже зашла речь о штурме мигрантами польской границы с территории Беларуси.

Глава МИД РФ предложил ЕС финансово «помочь» властям Беларуси справиться с кризисом нелегалов, которые пытаются штурмовать границу ЕС с территории Беларуси.

«Главная ответственность за урегулирование кризиса с мигрантами, конечно же, лежит на тех, кто создал условия для того, чтобы этот кризис разразился. И второй аргумент заключается в необходимости избегать двойных подходов и подходить к позиции стран Евросоюза с едиными стандартами, когда эти вопросы св� �� �ны с приемом беженцев или отказом принимать беженцев», — сказал Лавров по итогам встречи с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Глава МИД России настаивает, чтобы ЕС дал денег властям Беларуси на решение кризиса с мигрантами.

«Они (власти ЕС — ред.) должны одинаково восприниматься и подход должен быть одинаковым. Вчера на некоторых политологических дискуссиях говорили: а почему вот когда из Турции шли беженцы, ЕС выделил финансирование, чтобы они оставались на территории Турецкой республики. Почему нельзя помогать также белорусам?», — задался вопросом российский министр.

Представитель Ватикана, в свою очередь, призвал все страны ЕС сообща решить кризис с мигрантами в Беларуси.

«Наша позиция состоит в том, что мы призываем власти по всей Европе принять на себя ответственность в том, что касается мигрантов и беженцев», — заявил архиепископ Пол Ричард Галлахер.

Макей срочно летит в Москву

Как стало известно, глава МИД Беларуси Владимир Макей вылетает в Кремль прямо 9 ноября.

«9 ноября главы внешнеполитических ведомств проведут переговоры, в ходе которых планируется обсудить текущие вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные международные и региональные проблемы», — говорится в сообщении МИД России.

Российские СМИ пишут, что главной темой переговоров станет скопление нелегалов в Беларуси и вызванные этим инциденты на границе с ЕС .

Как известно, Евросоюз отказывается вести переговоры с властями Беларуси по поводу нелегалов. Там считают кризис мигрантов в Беларуси созданным самими властями Республики и называют «гибридной атакой».

В Евросоюзе отметили, что «нерегулярная миграция не может быть предметом торга».

А «с октября 2020 года, когда Совет ЕС принял Заключения о ситуации в Беларуси, власти Беларуси полностью осведомлены о постепенном подходе ЕС к применению санкций и об условиях снятия Европейским союзом ограничительных мер и нормализации отношений».

В то же время, некоторые европейские политики говорят, что кризис нелегалов инспиртрован в Беларуси Россией. И решать его надо, ведя переговоры с РФ, а не Беларусью.

А уже 10 ноября, в среду, под председательством Лаврова и Макея состоится заседание коллегий двух министерств. В МИД РФ пояснили, что в ходе мероприятия стороны рассмотрят «ход выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2020-2021 годы и проект новой программы на очередной двухлетний период».
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