







Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск, находятся в постоянном контакте по поводу этой (кризис с нелегалами — ред.) ситуации «по всем возможным каналам, в том числе по каналам специальных служб».





«Поэтому, конечно, обмен информацией идет. Но еще раз повторяю — это проблема, реальная проблема, которая касается в данном случае Беларуси и Польши. А мы, разумеется, весьма обеспокоены в этой связи», — утверждает пресс-секретарь президента РФ.





В то же время, Дмитрий Песков напомнил и о жизнях мигрантов: «Конечно, в этой ситуации самое главное — это жизнь и здоровье того большого количества людей, которые скопились у границы. Они требуют пропуска через границу, пытаются проникнуть через границу, требуют убежища. В Польше, например».





МИД РФ вмешался в кризис нелегалов в Беларуси?

В это же время, Сергей Лавров провел 9 ноября встречу с посланником Ватикана. И там тоже зашла речь о штурме мигрантами польской границы с территории Беларуси.





Глава МИД РФ предложил ЕС финансово «помочь» властям Беларуси справиться с кризисом нелегалов, которые пытаются штурмовать границу ЕС с территории Беларуси.





«Главная ответственность за урегулирование кризиса с мигрантами, конечно же, лежит на тех, кто создал условия для того, чтобы этот кризис разразился. И второй аргумент заключается в необходимости избегать двойных подходов и подходить к позиции стран Евросоюза с едиными стандартами, когда эти вопросы св� �� �ны с приемом беженцев или отказом принимать беженцев», — сказал Лавров по итогам встречи с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.





Глава МИД России настаивает, чтобы ЕС дал денег властям Беларуси на решение кризиса с мигрантами.





«Они (власти ЕС — ред.) должны одинаково восприниматься и подход должен быть одинаковым. Вчера на некоторых политологических дискуссиях говорили: а почему вот когда из Турции шли беженцы, ЕС выделил финансирование, чтобы они оставались на территории Турецкой республики. Почему нельзя помогать также белорусам?», — задался вопросом российский министр.





Представитель Ватикана, в свою очередь, призвал все страны ЕС сообща решить кризис с мигрантами в Беларуси.





«Наша позиция состоит в том, что мы призываем власти по всей Европе принять на себя ответственность в том, что касается мигрантов и беженцев», — заявил архиепископ Пол Ричард Галлахер.





Макей срочно летит в Москву

Как стало известно, глава МИД Беларуси Владимир Макей вылетает в Кремль прямо 9 ноября.





«9 ноября главы внешнеполитических ведомств проведут переговоры, в ходе которых планируется обсудить текущие вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные международные и региональные проблемы», — говорится в сообщении МИД России.





Российские СМИ пишут, что главной темой переговоров станет скопление нелегалов в Беларуси и вызванные этим инциденты на границе с ЕС .





Как известно, Евросоюз отказывается вести переговоры с властями Беларуси по поводу нелегалов. Там считают кризис мигрантов в Беларуси созданным самими властями Республики и называют «гибридной атакой».





В Евросоюзе отметили, что «нерегулярная миграция не может быть предметом торга».





А «с октября 2020 года, когда Совет ЕС принял Заключения о ситуации в Беларуси, власти Беларуси полностью осведомлены о постепенном подходе ЕС к применению санкций и об условиях снятия Европейским союзом ограничительных мер и нормализации отношений».





В то же время, некоторые европейские политики говорят, что кризис нелегалов инспиртрован в Беларуси Россией. И решать его надо, ведя переговоры с РФ, а не Беларусью.





А уже 10 ноября, в среду, под председательством Лаврова и Макея состоится заседание коллегий двух министерств. В МИД РФ пояснили, что в ходе мероприятия стороны рассмотрят «ход выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2020-2021 годы и проект новой программы на очередной двухлетний период».