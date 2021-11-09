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Арсений Сивицкий: Повышение градуса эскалации будет приводить к расширению санкций

Реализация стратегии эскалационного доминирования приводит к еще большему ухудшению положения Беларуси на международной арене.


Такого мнения придерживается политолог, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий. В своем телеграм-канале он описал, почему  стратегия принуждения своих внешних оппонентов (Запада) к нормализации отношений с помощью эскалационного доминирования, или «эскалации для деэскалации», не сработает.

На взгляд Арсения Сивицкого, у Беларуси не та весовая категория, ограниченные ресурсные возможности, слабая начальная переговорная позиция и неспособность сохранять эскалационный контроль.

Все это гарантирует, что даже в случае эскалации кризиса до некого пограничного / вооруженного инцидента на белорусско-европейской (натовской) границе, Запад не только не сядет за стол переговоров, но и сам перейдёт в режим эскалационного доминирования / ужесточения давления.

Даже Кремль к 2020 году пришел к выводу об исчерпании ресурса геополитического авантюризма и стратегии эскалационного доминирования в своей внешней политике, несмотря на имеющиеся ресурсы и вес.

Реализация «эскалации для деэскалации» направлена на демонстрацию силы и создания различных вызовов и угроз или их видимости в сфере безопасности, которые в конечном итоге должны вынудить западных оппонентов сесть за стол переговоров с Минском и пойти на уступки из-за страха раскручивания спирали эскалации и трансформ� �ии кризиса в глобальный конфликт в центре геополитического разлома между Западом и Востоком.

По мнению Арсения Сивицкого, для нормализации военно-политической обстановки в регионе, в том числе для стабилизации отношений с Западом, Минску следует реализовывать стратегию деэскалации. Она предусматривает добровольный отказ от эскалационных шагов и нагнетания напряженности, выполнение взятых на себя международных обязательств в сфере региональной и глобальной безопасности, а также дополнительные добровольные обязанности, исходя из ожиданий своих партнеров и оппонентов. Данные шаги являются необходимым, но все еще недостаточным условием для того, чтобы западные столицы перестали игнорировать Минск.
Thinktanks.by
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