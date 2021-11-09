Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.





Моравецкий посетил солдат и офицеров, охраняющих восточную границу Польши, утром 9 ноября. Премьера сопровождал глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.





Глава правительства обратился к польским силовикам. Он поблагодарил их за защиту границы и также подчеркнул, что белорусский режим использует метод "живых щитов".





"Вы - ключевой оплот для защиты от этих новых методов ... Мы не знаем, что еще придумает режим Лукашенко - это реальность", - сказал он солдатам и офицерам.











