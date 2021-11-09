



Упрощенная схема — это другие требования к пакету документов, другие нормы по многократными визам и более низкий визовый сбор. До соглашения было €60, а стало €35. Более того, стандартную таксу в €60 недавно подняли до €80. Тариф можно пересматривать каждые три года.





В заявлении сказано, что частичная приостановка соглашения — это ответ на «гибридную атаку» со стороны Беларуси. В ЕС считают, что Минск использует мигрантов в своих целях.





Как сообщалось, соглашение об упрощении визового режиме между ЕС и Беларусь увязывалось с реадмиссией. Минск из-за ухудшения отношений с Брюсселем приостановил свои обязательства по реадмиссии. То есть Беларусь сняла с себя обязательства принимать обратно мигрантов, которые нелегально проникли в ЕС с ее стороны.