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Польские спецслужбы полагают, что в Беларуси сейчас могут находиться 12-15 тыс. мигрантов

На территории Беларуси в настоящее время могут находиться 12-15 тыс. мигрантов, сообщил во вторник в эфире польского радио представитель спецслужб Польши Станислав Жарын.

"Оценки по присутствию мигрантов в Беларуси в целом указывают: их там может быть от 12 до 15 тыс. Это группа, которой удалось прибыть в Беларусь в последние месяцы", - сказал он.

По словам Жарына, накануне на самой границе с Польшей собралось примерно 4 тыс. мигрантов.

При этом он высказал мнение, что этот кризис продлится "много дней, если не дольше".

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась накануне, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беарусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.
 
Интерфакс
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