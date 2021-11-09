"Оценки по присутствию мигрантов в Беларуси в целом указывают: их там может быть от 12 до 15 тыс. Это группа, которой удалось прибыть в Беларусь в последние месяцы", - сказал он.





По словам Жарына, накануне на самой границе с Польшей собралось примерно 4 тыс. мигрантов.





При этом он высказал мнение, что этот кризис продлится "много дней, если не дольше".





Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась накануне, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.





Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беарусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.