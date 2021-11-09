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Литва также сообщает об обострении ситуации на границе с Беларусью

Ночью сотни нелегальных мигрантов, которые ночью разбили лагерь на белорусской стороне, около границы с Литвой, рядом с Капчаместской пущей, около населенного пункта Кадыш.

Литва также сообщает об обострении ситуации на границе с Беларусью
Группу из 500 человек сюда доставили с того места, где накануне собралась большая группа мигрантов у границы с Польшей, пишет Delfi.lt. 

Нелегалы разбили лагерь у литовской границы, некоторые из них группами пытались пробраться на литовскую территорию минувшей ночью.

Согласно сообщению литовских СМИ, к деревне Кадыш мигрантов привезли на военных машинах. Вооруженные белорусские пограничники проинструктировали мигрантов и распорядились, чтобы они ночью шли в Литву. Для этого мигранты должны были разделиться на группы по 20-25 человек и ждать дальнейших указаний. Позже им велели разбиться на группы по 5-7 человек. Сами нелегалы рассказали журналисту Delfi, что белорусские военные поздно вечером силой усадили 500 мигрантов в военные грузовики и увезли в неизвестном направлении. 

"Было темно, когда появилось много военных. Мы с воскресенья находились у польской границы, около АЗС. Белорусские военные были там с обеда в понедельник, они были с собаками, вооружены. Вечером их стало еще больше, на них была другая униформа, как у солдат. Тех, кто был не в центре лагеря, посадили в большие машины, всех – детей, семьи, 500 человек. Велели садиться, сказали, что повезут в Польшу. Люди плакали, просили никуда их не везти, не отделять от лагеря и близких", - рассказали нелегалы журналисту Delfi. 

Около полуночи выяснилось, что нелегалов привезли к литовской границе, в деревню Кадыш на территории Беларуси. По данным источников Delfi, туда перебросили около 500 человек. В их числе – молодые мужчины, женщины, дети до 12 лет (младшему всего 5 месяцев) и старики. Эта деревня находится рядом с Лаздийским районом Литвы, около Капчаместиса.

Напомним, что белорусская сторона категорически отрицает свое участие в "передислокациях" мигрантов вдоль границ и списывает все на их самоорганизацию. Никаких нарушений в том, что огромное количество людей без специального разрешения находятся в приграничной зоне официальные лица в Минске не видят. Хотя по белорусскому законодательству за незаконный переход границы предусмотрена уголовная ответственность, а за нарушение пограничного режима - административная.  
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